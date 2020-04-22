Около пяти с половиной тысяч автомобилей без пропуска зафиксированы сегодня утром в Москве

Кроме того, примерно 600 человек пытались пройти в метро или проехать без пропусков на наземном общественном транспорте — сообщил ТАСС заместитель мэра Максим Ликсутов.

По его данным, система автоматического контроля на станциях метро позволяет видеть, сколько людей приходят без пропуска и контролировать соблюдение социальной дистанции.

Кроме того, чтобы избежать проблем, Ликсутов рекомендует перед поездками проверять наличие своих данных в базах.

Между тем, корреспондентам «Эха Москвы» удалось пройти в метро по транспортным картам, не привязанным к цифровым пропускам. Это происходило в разное время и на разных станциях.