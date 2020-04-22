Население 30 развивающихся стран мира может столкнуться с голодом на фоне пандемии коронавируса

Один миллион человек уже оказались на грани голодной смерти, — заявил изданию The Guardian исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли.
По его оценке, 2020-й год будет худшим со времен Второй мировой войны.
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Один миллион человек уже оказались на грани голодной смерти, — заявил изданию The Guardian исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли.
По его оценке, 2020-й год будет худшим со времен Второй мировой войны.
Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…
Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...