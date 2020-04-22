Цена на российскую нефть Юралз в северо-западной и южной Европе снизилась более чем на 5% — до 11,5 и 12 долларов за баррель., соответственно, — сообщает независимое агентство «Аргус».
Нефть марки Brent сегодня также обновила минимумы 1999 года.
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Цена на российскую нефть Юралз в северо-западной и южной Европе снизилась более чем на 5% — до 11,5 и 12 долларов за баррель., соответственно, — сообщает независимое агентство «Аргус».
Нефть марки Brent сегодня также обновила минимумы 1999 года.
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