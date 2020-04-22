В Тюменской области задержали юношу, который готовил массовое убийство в одном из учебных заведений

Подробностей пока не слишком много. О задержании 18 летнего гражданина, имя которого не называется, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Доступно и видео, на котором молодого человека сажают в машину, а также кадры обыска у него дома. В квартире обнаружили гладкоствольное ружье, холодное оружие, а также аммиачную селитру и другие компоненты потенциального взрывного устройства. В своих намерениях юноша уже признался. Его слова подтвердили и свидетели, которые сообщили, что он готовил нападение на одно из учебных заведений. Предполагается, что в планах было массовое убийство. О поводах и причинах такого намерения не сообщается. Неизвестно и как именно сотрудники ФСБ вышли на его след.

В отношении задержанного возбуждено дело по тридцатой статье Уголовного кодекса «Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц»