Транспортные карты, не привязанные к цифровым пропускам, работают на некоторых станциях метро, — сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы», и проверил, как работает новая система.

На четырех станциях московского метрополитена — две станции «Арбатская», «Александровский сад» и «Боровицкая», — карточка, которая не привязана к цифровому пропуску, у корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» срабатывала.

По словам журналиста, как сказали дежурные на одной из станций, сегодня к ним никто не обращался с жалобами на то, что пропуск не сработал.

Впрочем, на другой станции представитель службы безопасности заверил, что в случае, когда пропуск и карточка не срабатывают, когда карточка не привязана к пропуску, были, но не в центре Москвы, а на Филевской линии примерно у 3-4 человек.

Объявления о том, что необходимо привязывать проездные карты к цифровым пропускам висят на всех станциях московского метрополитена.