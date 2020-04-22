«Коммерсант»: Около 4000 россиян не могут получить медицинскую помощь из-за перепрофилирования больниц

Около четырёх тысяч россиян не могут получить медицинскую помощь из-за перепрофилирования больниц, — пишет газета «КоммерсантЪ». Это происходит как минимум в восемнадцати регионах.

Многие профильные учреждения, которые занимались пациентами с синдромом короткой кишки, несовершенным остеогенезом, муковисцидозом и другими редкими заболеваниями, переориентированы на борьбу с коронавирусом, из-за чего больным стало сложнее получить необходимую помощь. Об этом сказано в обращении Всероссийской организации пациентов в Минздрав, которое оказалось в распоряжении газеты «Коммерсант».

Опрошенные изданием эксперты уверяют, что для многих людей это серьёзная проблема. Дело в том, что препараты против этих болезней закуплены по полису обязательного медицинского страхования, и их могут выдать только в стационаре. Для значительной части больных это может обернуться серьёзными осложнениями, а для некоторых пациентов, например с гепатитом, задержка оказания медицинской помощи грозит смертельной опасностью.

При этом, в разных объединениях российских пациентах сказали изданию, что похожие проблемы сейчас появляются у людей с ВИЧ и с онкологическими заболеваниями

За счёт перепрофилирования больниц Минздрав планировал добиться размещения ста тысяч коек для людей с коронавирусом.