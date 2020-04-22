В России за последние сутки выявлено больше пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Общее число заболевших в стране почти достигло 58 тысяч.

Темпы заболеваемости коронавирусом в России немного снизились: на сей раз зафиксировано 5236 новых случаев – это примерно на 400 меньше вчерашнего значения. Москва снова дала меньше половины общероссийского прироста: в столице появилось 2548 заболевших. Зато в регионах заболеваемость часто лишь растет. Серьезный скачок числа зараженных – более чем вдвое по сравнению со вчерашним днем – произошел в Санкт-Петербурге, там почти 300 новых заболевших. Много новых случаев в Подмосковье, Рязанской области и Татарстане.

По официальным данным, за минувший день жертвами болезни стали 57 человека, а с начала эпидемии от коронавируса умерли уже более 500 заболевших. При этом растет и число выздоровевших – их стало больше почти на 550 человек, и почти в половине случаев речь идет о московских пациентах.

Между тем, в московском штабе по борьбе с коронавирусом вновь отмечают, что больше половины новых заболевших составили люди в возрасте до 45 лет.