Оксана Пушкина: Депутаты Госдумы просят Голикову срочно принять меры по поддержке и помощи жертв домашнего насилия

Депутаты Госдумы РФ просят вице-премьера правительства Татьяну Голикову срочно принять меры по поддержке и помощи жертв домашнего насилия. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

По словам депутата, в письме замглавы правительства РФ есть просьба обеспечить достаточное число убежищ для жертв домашнего насилия, которые могут принять их даже при отсутствии регистрации.

«Пока нет законопроекта, нужно сделать срочно обеспечить достаточное количество убежища. Отельери нам звонят, и они готовы предоставить для временного пребывания жертвам домашнего насилия», — рассказала О.Пушкина.

Кроме того, по словам Пушкиной, депутаты также просят обязать полицию незамедлительно реагировать на любые сообщения о домашнем насилии, защищать пострадавших, предотвращать любые виды проявления насилия. «Полицейские должны реагировать обязательно на все жалобы о домашнем насилии. Сейчас это может быть последней инстанцией, куда будут звонить от безысходности эти жертвы», — сказала она.

Также необходимо создать координационные центры, которые будут помогать безопасно получить медицинскую, юридическую, психологическую помощь жертвам насилия, — добавила О.Пушкина.

«Кроме того, мы настаиваем на том, чтобы жертв насилия не наказывали за нарушение карантина и других ограничений для борьбы с коронавирусом», — отметила депутат.

По словам О.Пушкиной, за период самоизоляции количество звонков с жалобами на домашнее насилие увеличилось в несколько раз.