Владимир Милов: Рубль продолжит дешеветь вслед за снижением цен на нефть

Рубль продолжит дешеветь вслед за снижением цен на нефть. Такое мнение сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик, бывший заместитель министра энергетики Владимир Милов.

«На рубле, конечно, это отразится, потому что это определяет баланс притока и оттока валюты в страну из страны. Доллары нам нужны, так как потребительская индустрия на 50% зависит от импорта в плане и готовой продукции, и сырья, и комплектующих. Это значит, что спрос на доллары будет для удовлетворения внутреннего рынка, а притока доллара из-за нефти будет меньше. Это значит, что доллар будет дорожать, а рубль дешеветь. И это сильно ударит по нашим карманам, потому что цены будут расти из-за этой зависимости потребительского рынка от импорта», — сказал эксперт.

У российских властей, по мнению В.Милова, есть возможности держать рубль. «Они (власти) это делали в марте и апреле, но это как со сделкой ОПЕК+ — это попытка играть против рынка, когда объективно рубль дешевеет. Но у нас, несмотря на все эти игры на бирже, выбрасывание валюты, рубль с каждым разом все дешевеет и дешевеет, и переходит на новый уровень. Мы точно увидим доллар за 80, а дальше посмотрим», — отметил он.

По словам эксперта, российская экономика так и осталась за последние 20 лет зависимой от экспорта нефтяного сырья, и ничего не производит, что приведет к очень тяжелому выходу из кризиса.

«Наша экономика так и осталась зависимой от экспорта сырья, и не производит ничего сама. И мы можем сейчас оказаться у разбитого корыта. И выход из экономического кризиса может быть очень долгим. Потому что этот кризис перепроизводства никуда от нас не уйдет. Дорогой нефти мы вряд ли увидим, и все сделки с ОПЕК если и работают, то временно и плохо заканчиваются — таким обвалом», — отметил В.Милов.