Поправки в закон о полиции, подготовленные правительством, расширяют права полицейских, в частности, им разрешат вскрывать автомобили, а также оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в аппарате Госдумы.

В Думу поправки еще не внесли.

Разрешение вскрывать автомобили уже есть и у силовых органов, и у пожарных, — сказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Согласно новым поправкам, сотрудников полиции не будут преследовать за действия, совершенные при выполнении своих обязанностей.