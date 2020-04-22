Генпрокуратура потребовала заблокировать инфо о многоразовых масках из медной ткани, якобы спасающих от коронавируса

Генеральная прокуратура потребовала заблокировать информацию о многоразовых масках из медной ткани, якобы спасающих от коронавируса. Сообщение о продаже таких масок появилось на одном из сайтов, — сведения об их эффективности не подтверждены государственными, токсикологическими и клиническими испытаниями, — уточнили в надзорном ведомстве.