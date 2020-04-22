С сегодняшнего дня в Москве должна начать работу автоматизированная система контроля цифровых пропусков, в том числе, в общественном транспорте. Однако, в метро корреспондент «Эха Москвы» мог попасть по незарегистрированной карте Тройка Он сделал это несколько раз, используя разные турникеты.