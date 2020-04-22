Зам. министра энергетики Владимир Милов: Цены на нефть в ближайшие месяцы будут падать

Цены на нефтяном рынке продолжат падать в ближайшие два-три месяца. Такое мнение сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик, бывший заместитель министра энергетики Владимир Милов.

«Все цены стремятся вниз, и скорее всего несколько месяцев они поболтаются на очень низких значениях, и вряд ли что-то с этим ОПЕК и Россия смогут с этим сделать. Два три месяца точно», — сказал он.

Мировые цены на нефть в среду утром падают на 6,5-15%, марка Brent уже опускалась ниже 16 долларов за баррель.

«Это все часть общего тренда, потому что рынок не поверил в соглашение ОПЕК+, который был подписан в апреле. И на рынке такой уже много лет кризис перепроизводства нефти. Ее производят гораздо больше, чем рынку нужно. Последние три года ОПЕК и России пытались стабилизировать это, но это дело не работает — против рынка не попрешь. Тем более, что мы сейчас получили серьезный «шторм» с коронавирусом, поэтому спрос обрушился, и этот кризис перепроизводства вылез наружу. Поэтому и цены отрицательные. Это значит, что хранилища переполнены, и поставщик доплачивает покупателю, чтобы он взял и где-то хранил у себя», — сказал В.Милов.