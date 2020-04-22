Решение об отмене ЕГЭ в этом году пока не принято

Об этом заявили в Минобрнауки, выразив надежду, что выпускники все же сдадут единый экзамен.

Разговоры об отмене ЕГЭ в этом году преждевременны, утверждает замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук. По его словам, окончательного решения по этому поводу пока нет. Вариант, при котором выпускники не сдают единый экзамен, а зачисляются в вузы на основании среднего балла аттестата, чиновник не поддержал, отметив, что у этой опции есть свои «подводные камни».

График сдачи ЕГЭ пока не утвержден. Омельчук заверил, что приемная кампания в вузах начнется только после того, как будут опубликованы последние результаты единого экзамена. Ранее сообщалось, что абитуриенты смогут подать документы на бюджетные места до 10 августа, передает агентство «Интерфакс».

Что касается девятиклассников, сдающих Основной государственный экзамен, то в этом году они будут писать его на базе своих школ. В Минпросвещения ранее сообщали, что такой же вариант планируют использовать и в случае с ЕГЭ.

В Минпросвещения также называли конкретные сроки начала ЕГЭ – планируется, что экзамены начнутся 8 июня.