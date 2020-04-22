Лесные пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС распространились до белорусской границы

Справиться со стихией украинские службы по чрезвычайным ситуациям не могут уже почти три недели. Очаги возникают в новых местах и их приходится оперативно локализовывать. Сейчас огнеборцы работают в Житомирской области. Пламя подобралось к границе соседней Белоруссии. Пришлось задействовать специальный поезд, который появился в окрестностях села Журба, чтобы не дать пожару приобрести международное значение. До границы осталось всего 17 километров. В тушении занята не только железнодорожная техника. С тлеющими пнями, буреломом и торфяниками пытаются справиться и с воздуха. Украинский режиссер Станислав Капралов заснял Чернобыльскую зону с помощью дрона и выложил видео в интернет. По его словам, природа, которая переродилась со времен аварии, сейчас снова уничтожена.

Между тем, радиационная обстановка в Чернобыльской зоне по уверениям властей остается нормальной.