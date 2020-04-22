Российское правительство хочет расширить права полиции

В частности, сотрудникам МВД собираются разрешить вскрывать машины и оцеплять жилые дома.

Вскрыть транспортное средство полицейским разрешат для спасения жизни граждан и предотвращения преступления, говорится в тексте законопроекта, который правительство собирается внести в Госдуму. И при этом сотрудник внутренних органов не будет нести ответственности за вред, который причинен гражданам, передает агентство «Интерфакс», которое ознакомилось с текстом документа. Кроме того, полиции предлагается дать право также блокировать территории, жилые помещения, строения и другие объекты. И внутри этого оцепления проводить личный досмотр. А тех, кто откажется – просто не пропустят внутрь. Также в документе сказано, что силовики смогут временно ограждать места проведения публичных массовых мероприятий. И при этом полицейским не должно грозить преследование за действия во всех подобных ситуациях, отмечает агентство.

Еще поправки предлагают дать полицейскому право применять оружие в случае, когда он только решит, что действия гражданина расценивается как угроза нападения.