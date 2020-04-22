Прокуратура Владимирской обл требует возбудить уголовное дело из-за поставки в больницу Владимира старых аппаратов ИВЛ

Прокуратура Владимирской области требует возбудить уголовное дело по факту поставки в больницу №6 города Владимира старых аппаратов искусственной вентиляции легких — срок их годности истек 15 лет назад. Аппараты предназначались для лечения больных с коронавирусной инфекцией, — сообщает ТАСС.