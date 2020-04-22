Дональд Трамп объявил о приостановке выдачи всех Грин карт в США на срок не менее 60-ти дней в связи с пандемией коронавируса, которая уже привела к потере 22 миллионов рабочих мест в стране. Об этом президент США объявил на брифинге во вторник, после анонсирования приостановки эмиграции в твиттере за день до того.

Поздно вечером в понедельник президент США Дональд Трамп объявил в твиттере, что «в свете атаки со стороны невидимого врага и необходимости защитить рабочие места наших великих американских граждан», он приостанавливает всю эмиграцию в страну. Объявление застало врасплох всех, в том числе обе партии Конгресса США. Вчера Трамп объявил, что запрет коснется только тех, кто пытается получить Грин карту — так называемый вид на жительство, и будет действовать в течение не менее 60-ти дней, после чего Белый дом решит, продлевать запрет или нет. «Приостанавливая эмиграцию, мы поможем безработным американцам быть первыми в очереди, когда Америка откроется» (после коронавируса), — заявил Трамп. «Это было бы неправильно и несправедливо, если бы уволенных из-за вируса американцев заменила рабочая сила из-за границы», — сказал президент США.

Из-за коронавируса эмиграция в Соединенные штаты и так практически остановилась — въезд в страну из зоны Шенгена, Великоборитании, Ирландии, Китая и Ирана закрыт., офисы эмиграционной службы в США закрылись для приема, так же как и большинство американских консульств в других странах, а на Южной границе власти высылают эмигрантов из стран Центральной Америки и Мексики, которые пытаются просить политическое убежище без документов с правом на въезд в страну.

Указ о приостановке еще не окончательно дописан, объявил Трамп, но он не коснется родственников граждан США, которые обращаются за Грин картами — они по-прежнему смогут подать заявление и получить вид на жительство.