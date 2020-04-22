Доходы людей начали падать в связи с эпидемией коронавируса

Это ощутил каждый пятый россиянин.

19 процентов опрошенных уже ощутили себя в новой экономической реальности. Об этом говорят данные опроса, который провел ИНФОМ по заказу Центробанка. Для 16 процентов респондентов падение доходов оказалось резким. В большей степени это касается наемных работников. 20 процентов из них потеряли доход частично или полностью. Более сорока процентов предпринимателей заявили о том, что вынуждены были остановить работу. Опрос показал, что от пандемии и мер борьбы с ней пострадали в большей степени малообеспеченные люди. Ведомости ссылаясь на данные Национального агентства финансовых исследований пишут о том, что половина россиян смогут продержаться без займов всего месяц и чуть меньше трети протянут на своих накоплениях квартал. Кроме того, россиянам показалось, что их расходы увеличились, хотя на самом деле это не так. Во время изоляции люди стали тратить на треть меньше.

Пока работу потеряло не так много людей – всего 2 процента, однако количество компаний, в которых начали сокращать персонал увеличилось до 26 процентов.