Американский штат Миссури подал иск против Китая в связи с ущербом, нанесенным коронавирусом

«Китайское правительство обмануло весь мир, умолчав об опасности коронавируса и ничего не сделало, чтобы остановить эпидемию. Они должны нести ответственность за свои действия», — заявил генеральный прокурор штата Эрик Шмитт.

В самом штате инфицировано более 6 тысяч человек, свыше 200 умерли.