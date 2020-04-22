«Китайское правительство обмануло весь мир, умолчав об опасности коронавируса и ничего не сделало, чтобы остановить эпидемию. Они должны нести ответственность за свои действия», — заявил генеральный прокурор штата Эрик Шмитт.
В самом штате инфицировано более 6 тысяч человек, свыше 200 умерли.
Американский штат Миссури подал иск против Китая в связи с ущербом, нанесенным коронавирусом
«Китайское правительство обмануло весь мир, умолчав об опасности коронавируса и ничего не сделало, чтобы остановить эпидемию. Они должны нести ответственность за свои действия», — заявил генеральный прокурор штата Эрик Шмитт.