В Москве с помощью дорожных камер вводится контроль за гражданами, передвигающимися по городу на авто и мотоциклах

С сегодняшнего дня в Москве с помощью дорожных камер вводится тотальный контроль за гражданами, передвигающимися по городу на автомобилях и мотоциклах.

Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем и получит штраф в пять тысяч рублей.

Между тем, Верховный суд разъяснил, что нарушители карантина должны нести ответственность в рамках федерального законодательства. Как пояснил Интерфаксу зампред Комитета Госдумы по законодательству Вячеслав Лысаков, региональные административные кодексы не могут применяться при рассмотрении административных дел, связанных с нарушением ограничительных мер.

По словам Лысакова, планы московских властей автоматически выписывать штрафы владельцам автомобилей за отсутствие пропуска не выдерживают никакой критики.

В московском метро сегодня также начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков. Для проезда можно использовать только электронные карты Тройка, Стрелка, месячный проездной билет и социальные карты. Скопления пассажиров в метро не зафиксировано, — сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.