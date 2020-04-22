Московский метрополитен пока не везде запустил систему электронных пропусков, привязанную к карте Тройка

Пассажиры как минимум некоторых станций пользуются подземкой в обычном режиме.

Пропускная система, которую ещё на прошлой неделе анонсировали московские власти, заработала как минимум не везде. Предполагалось, что с 22 апреля метро можно будет воспользоваться, лишь привязав к электронному пропуску карту «Тройка» или социальную карту. Однако на станции Кантемировская ничего не изменилось — в этом мы убедились, воспользовавшись картой Тройка, которая не была привязана к электронному пропуску. Пассажиры также проходят через турникеты как обычно, ни у кого не возникает никаких технических сложностей с картами. При этом из громкоговорителей на станциях доносится предупреждение о том, что новая пропускная система уже заработала.

Накануне московский метрополитен временно приостановил продажу разовых билетов.