Компания SpaceX Илона Маска планирует сегодня запустить на орбиту новую партию спутников для создания глобальной сети обеспечения интернета.

На орбите благодаря усилиям частной компании Илона Маска находится уже 360 космических аппаратов. Скоро к ним должны присоединиться ещё 60. Таким образом, число спутников вырастет до 420-ти. Старт тяжёлой ракеты Фэлкон с космодрома Канаверал в штате Флорида намечен после половины одиннадцатого вечера по Москве. Запуск сначала планировали на вечер четверга, но из-за благоприятных условий сдвинули на сутки. Хорошая погода позволит успешно вернуть первую ступень ракеты на землю, рассчитывают в компании SpaceX. Цель проекта Starlink Маска — развернуть на околоземной орбите большое количество малых спутников. Это необходимо для того, чтобы обеспечить доступ в интернет пользователей на всей планете. Предполагается, что он будет даже в труднодоступных и малонаселенных районах. Для этого, правда, придется развернуть на орбите больше 11-ти тысяч спутников. Они должны обеспечить скорость гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

Проект Starlink в компании Илона Маска оценивают в 10 миллиардов долларов. На первом этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу года.