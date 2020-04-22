Жители Москвы и области с симптомами ОРВИ теперь должны быть на строгом карантине

Они фактически приравнены к заразившимся коронавирусом. Это следует из указов глав столицы и Подмосковья. Выходить из дома можно только в ближайший магазин и аптеку, для выгула собаки и выноса мусора, а также для получения экстренном медицинской помощи. Такие ограничения накладываются и на людей, которые живут вместе с заболевшими.

КПРФ сегодня возложит цветы к мавзолею Ленина, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в столице. Об этом «Эху Москвы» ранее рассказал лидер партии Геннадий Зюганов.

Зюганов добавил, что КПРФ также намерены принять молодых россиян в пионеры на Красной площади, как только это станет возможно, с учетом эпидемиологической ситуации.