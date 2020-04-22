Биржевые котировки нефти марки Brent упали ниже 16 долларов за баррель впервые с 1999 года

С начала торгов они рухнули на 17%, передает ТАСС. Стоимость фьючерса американской нефти WTI падает на 4,75% и находится на отметке $11,02 за баррель.
2020-04-22T08:02:00+03:00
2020-04-22T08:02:26+03:00
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08:02, 22 апреля 2020
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