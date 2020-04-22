Цена нефти марки Brent опустилась ниже 17 долларов за баррель. Это уровень 2001 года. Котировки на бирже в Лондоне с начала торгов упали более чем на 13%. Стоимость контракта на поставку в июне американской нефти WTI падает на 4,75% и находится на отметке 11 долларов за баррель. Агентства ТАСС пишет, что нефть дешевеет на фоне на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом