Цена нефти марки Brent опустилась ниже 17 долларов за баррель. Это уровень 2001 года. Котировки на бирже в Лондоне с начала торгов упали более чем на 13%. Стоимость контракта на поставку в июне американской нефти WTI падает на 4,75% и находится на отметке 11 долларов за баррель. Агентства ТАСС пишет, что нефть дешевеет на фоне на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом
2020-04-22T07:30:00+03:00
2020-04-22T07:31:09+03:00
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07:30, 22 апреля 2020
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