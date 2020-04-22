В Москве с сегодняшнего дня начинает действовать новый порядок проверки цифровых разрешений для поездок на транспорте

Власти ввели пропускной режим для борьбы с распространением коронавируса.

Проехать в метро или наземном транспорте теперь можно только по картам «Тройка», «Стрелка», месячному единому проездному, а также по социальным картам москвича и жителя Подмосковья. Оплата бумажными билетами, банковскими картами и смартфонами приостановлена. При этом действующие, но временно отмененные билеты продлят на неиспользованный срок. Карту, по которой столичный житель планирует ездить, надо привязать к цифровому пропуску, который неделю назад стал обязательным для передвижения по городу и области. Сделать это необходимо не менее чем за 5 часов до первой поездки. Для этого можно воспользоваться разделом nedoma на портале mos.ru или отправить СМС на номер 7377. Письмо с пропуском придет на указанную электронную почту. Без такой привязки карта на турникете или валидаторе просто не сработает. Если у пассажира нет карты «Тройка», ее можно приобрести в кассах или автоматах метро, киосках «Мосгортранс», железнодорожных кассах, а также в период изоляции заказать на дом с помощью сервиса «Яндекс.Лавка».

Согласно указу мэра, все льготные поездки по-прежнему отменены. Москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями до 1 мая обязаны оставаться дома.