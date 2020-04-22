В Москве с сегодняшнего дня жители с симптомами ОРВИ должны соблюдать строгий карантин как при коронавирусе

За их передвижениями также будут следить.

Условия изоляции для людей с признаками острой респираторной вирусной инфекции приравняли к правилам, действующим для тех, у кого подтвержден коронавирус. Им также сторого запрещено покидать жилье, кроме как в случае посещения медучреждения. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина. Следить за соблюдением требований будут с помощью геолокации, как это происходит с теми, кто заразился коронавирусом. В указе упоминаются и люди, живущие с заболевшими. Для них ограничения мягче: выходить из дома можно, но только для обращения за экстренной медпомощью по бытовым нуждам: пойти в ближайший магазин, выгулять собаку, выбросить мусор. Транспортом пользоваться им запрещено. О том, что такие меры могут быть приняты столичные власти предупреждали ранее, отмечая, что отличить коронавирус от ОРВИ становится все сложнее.

Эксперты оценивают точность российских тестов на коронавирус в 70%, это значит, что в 30% случаев они могут давать ложный отрицательный результат.