Цена нефти марки Brent на бирже в Лондоне упала на 13% и опустилась ниже 17 долларов за баррель впервые с 2001 года

Цена нефти марки Brent на бирже в Лондоне этим утром упала на 13% и опустилась ниже 17 долларов за баррель впервые с 2001 года. Агентства поясняют, что нефтяные котировки падают на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом.

Глава Минэнерго Александр Новак сегодня обсудит с депутатами Госдумы ситуацию на топливном рынке. Речь пойдет в том числе о нефтяных котировках, падение которых в последнее время усилилось.

Встреча Новака с депутатами Госдумы начнется сегодня в полдень и пройдет в формате видеоконференции. Об этом агентству ТАСС рассказали в аппарате «Справедливой России». По словам лидера партии Сергея Миронова, ранее он ставил вопрос о снижении цен на бензин перед главой правительства Михаилом Мишустиным, и тот в ответ предложил обсудить это с министром энергетики. Помимо стоимости топлива, речь пойдет и о ситуации на нефтяных рынках.

В начале этой недели произошел обвал цен на фьючерсы на американскую нефть WTI – стоимость барреля достигала отрицательных значений. Это падение потянуло вниз и цены на другие марки нефти, включая европейскую Brent. Вслед за этим накануне началось снижение основных индексов на Московской бирже, а рубль подешевел к доллару и евро.

В Кремле призвали «не придавать апокалиптическую окраску» обвалу цен на фьючерсы на американскую нефть, а также заверили, что Россия обладает необходимыми резервами для того, чтобы сгладить последствия ситуации.