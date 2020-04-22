Z Архив новостей новости
5 0 6 0
06:15, 22 апреля 2020

Во Владикавказе арестованы 14 участников митинга против режима изоляции

Во Владикавказе арестованы 14 участников митинга против режима изоляции. Суд назначил им от 3 до 15 суток в спецприемнике, передает РИА. Протестующих признали виновными в неповиновении полиции. Акция прошла в понедельник. Около полутора тысяч человек в центре Владикавказа требовали финансовой помощи гражданам, пострадавшим от эпидемии коронавируса, отмены режима изоляции, а также отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 17 апреля Поздравить…

5 334 6 6463 17.04
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Прекратите! Вот только одна цитата, чтобы ощутить степень ангажированности и наглости авторов…

5 176 6 61388 15.04
Блоги

+ Выступление Владимира Путина перед совещанием с правительством Выступление Владимира Путина перед совещанием с правительством Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей – подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки – прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства…

5 153 6 55309 15.04
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Калягин: Жизнь не будет полноценной, если будут разрушены театры Председатель СТД обратился к властям с просьбой поддержать театры страны…

5 79 6 5715 20.04
Блоги

Кусок эфира

Павел Гусев: Это оскорбление памяти и маршала, и советских солдат, которые освобождали Прагу Я своей честью, всем своим… я клянусь, что мне никто не давал указаний, заданий или поручений выйти с этой инициативой. Я клянусь…

5 440 6 51114 17.04
Блоги

Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…

5 92 6 12056 16.04
Блоги

Илья Яшин политик

Ад в метро Полиция организовала сегодня тотальную проверку спецпропусков на входе в метро. В итоге в подземке образовались огромные очереди. Это создало риск массового заражения коронавирусной инфекцией. Кто будет нести ответственность?..

5 39 6 23367 15.04
Блоги

+ Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин: Все будет хорошо с Божьей помощью Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение…

5 490 6 73515 19.04
8читать ;смотреть
Блоги

Видео дня

+ Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Прямая трансляция. В московском кафедральном храме Христа Спасителя проходит торжественное богослужение в честь Пасхи. В связи с эпидемиологической ситуацией служба проходит без прихожан…

5 36 6 5869 18.04
8читать ;смотреть
Блоги

Светлана Космачева блогер, Нью-Йорк

Что происходит в Нью-Йорке на самом деле Чтобы выписывали кому-то штрафы, я лично не видела. Люди могут ездить по городу на машинах, полиция без причины не останавливает и не проверяет документы…

5 86 6 49536 15.04
Блоги

Видео дня

+ Рамзан Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские в республике Рамзан Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские в республике «Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы»...

5 40 6 6794 21.04
8читать ;смотреть
Блоги

Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...

5 628 6 110204 16.04
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Правительство города попало в ловушку Возможно, остановку поручили (или взяло на себя) МВД, которое приступило к делу, как умеет. Тогда невозможность согласовать действия, а то и борьба и подставы в такой критической ситуации пугают еще больше…

5 64 6 59570 15.04
Блоги

Егор Жуков журналист «Эха Москвы»

+ Как старики голодают на карантине Как старики голодают на карантине Мы поняли, что не можем остаться в стороне. Именно поэтому мы запустили проект #взаимопомощь…

5 149 6 28196 20.04
8читать ;смотреть
Блоги

Станислав Кучер публицист

+ Путин? Собянин? Рузвельт? Каким должен быть лидер времен больших испытаний Путин? Собянин? Рузвельт? Каким должен быть лидер времен больших испытаний В России это проявилось особенно ярко. Последние выступления Путина – типичное перекладывание ответственности за все, что будет…

5 35 6 11392 15.04
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Мельников публицист

На свалке провальных мер Породившая кризис эпидемия высветила, что предприниматели в России никто. Такие же помыкаемые, бесправные граждане, как и их работники. Овцы для стрижки в обычнее время. Просители у начальства во время кризиса…

5 45 6 9024 16.04

Популярное за неделю

Новости

Газета «Нью-Йорк Таймс» называет заниженным число смертей от коронавируса в западных странах Издание ссылается на ученых-демографов

5 0 6 728
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Возникает вопрос: не имеет ли смысл вместо бога вписать в Конституцию коронавирус, потому что он явно сильнее?..

5 85 6 133165 15.04
#слушать 52:44 8читать ;смотреть $скачать 12.1 МБ
Голосование

3250092
«Процессы, занявшие вторые места в голосованиях»:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 2698 19.04
Блоги

Юлия Ауг актриса

Судя по всему, началось повальное заболевание тех, кто репетировал Парад И поэтому тоже было принято решение об отмене…

5 189 6 704811 17.04
Блоги

«Настоящее время» блог проекта (является иноагентом)

+ «Многие не проснутся. А те, кто проснутся, будут долго и сложно выживать» «Многие не проснутся. А те, кто проснутся, будут долго и сложно выживать» Владелица кафе Анастасия Татулова, обратившаяся к Путину, рассказала о бизнесе после эпидемии…

5 82 6 206786 15.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8471659
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4456705

Сегодня в эфире