Во Владикавказе арестованы 14 участников митинга против режима изоляции. Суд назначил им от 3 до 15 суток в спецприемнике, передает РИА. Протестующих признали виновными в неповиновении полиции. Акция прошла в понедельник. Около полутора тысяч человек в центре Владикавказа требовали финансовой помощи гражданам, пострадавшим от эпидемии коронавируса, отмены режима изоляции, а также отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.
2020-04-22T06:15:00+03:00
2020-04-22T06:17:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2629558-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:15, 22 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…
Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...