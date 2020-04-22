В Грузии режим чрезвычайного положения из-за коронавируса продлили еще на месяц

При этом в стране, где зарегистрировано несколько сотен случаев заражения, готовятся снять ряд ограничений.

«С целью превенции массового распространения нового коронавируса и избежания опасности жизни и здоровью населения» президент Грузии Саломе Зурабишвили продлила режим ЧП до 22 мая. В своем обращении она сослалась на 71 статью Конституции, в которой закреплено обещание лидера страны заботиться о безопасности граждан. Режим чрезвычайного положения действует в Грузии с 21 марта. Приостановлено авиасообщение, введен запрет на передвижение легковых автомобилей, не работает общественный транспорт с 9 вечера до 6 утра действует комендантский час. В стране зарегистрировано более 400 случаев заражения, при этом на карантине находятся почти 5 тысяч человек.

Накануне власти объявили, о том что с понедельника в Грузии начнут поэтапно снимать введенные ограничения на передвижения. Вскоре правительство представит антикризисный план – в нем в том числе будут названы предприятия, которые смогут возобновить работу.

За нарушение режима чрезвычайного положения гражданину Грузии может грозить штраф в размере почти 1000 долларов.