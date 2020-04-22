Из Таиланда вывезут очередную группу застрявших там из-за антикоронавирусных мер россиян

Вернуться на родину смогут жители четырех регионов.

Из Бангкока в российские города на сегодня намечены два вывозных рейса. Как сообщает Минкомсвязь, в 15:45 по московскому времени ожидается вылет во Владивосток самолета авиакомпании S7. Отмечается, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Приморском крае.

На 22:35 по Москве запланирован рейс «Уральских авиалиний». Сначала он отправится из столицы Таиланда в Иркутск, а оттуда после дозаправки в Екатеринбург. Этот перелет возможен только для россиян, проживающих в Свердловской, Челябинской и Иркутской областях.

Для того, чтобы улететь, необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг. При наличии обратного билета любой российской авиакомпании, перелет будет бесплатным. Во всех иных случаях необходимо заплатить. После возвращения туристам придет провести 14 дней в домашней изоляции или в обсерваторе.

На четверг запланированы еще два вывозных рейса из Бангкока – в Новосибирск и Красноярск, а также в Тюмень и Ханты-Мансийск с дозаправкой в Иркутске.