Больные ОРВИ в Москве и Подмосковье с этого дня приравнены к тем, кто заразился коронавирусом

Под угрозой штрафов они обязаны соблюдать режим изоляции. Выходить из дома можно только в ближайший магазин и аптеку, для выгула собаки и выноса мусора, а также для получения экстренном медицинской помощи. Об этом говорится в указах, которые подписали мэр столицы Сергей Собянин и подмосковный губернатор Андрей Воробьёв. Такие ограничения накладываются и на людей, которые живут вместе с заболевшими.