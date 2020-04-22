Сенат США одобрил пакет поддержки экономики еще на полтриллиона долларов

Большая часть средств пойдет на кредиты малому бизнесу. Кроме того, в качестве антикризисной меры Дональд Трамп решил приостановить на два месяца миграцию в США, в том числе выдачу грин-карт. По словам американского президента, это нужно для сохранения рабочих мест для граждан страны. Ранее Конгресс США проголосовал за пакет мер для стабилизации экономики на сумму более двух триллионов долларов.