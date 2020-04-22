Восстановление российской экономики после пандемии не будет быстрым, предупредил глава Минэкономразвития

В эфире Первого канала Максим Решетников сказал, что снимать ограничения будут поэтапно. По словам министра, сейчас правительство готовит третий и четвертый пакеты поддержки бизнеса. Общая сумма двух принятых антикризисных пакетов превысила два триллиона рублей. При этом представители бизнеса в соцсетях отмечают, что этих мер недостаточно.