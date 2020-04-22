У России нет возможности раздавать деньги населению, заявил глава Сбербанка Герман Греф

По его словам, у нашей страны нет рыночного источника денег, сопоставимого с тем, каким располагают США и Евросоюз, передает ТАСС. Руководитель крупнейшего банка страны отметил, что помогать надо не всем, а компаниям тех отраслей, которые сильнее всего пострадали от нынешнего кризиса. На днях политик Алексей Навальный запустил петицию, в которой в том числе требует начать выплачивать деньги гражданам в период пандемии: по 20 тысяч рублей на взрослого и по 10 тысяч — на ребенка.