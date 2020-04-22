Американский штат Миссури подал иск против Китая из-за пандемии коронавируса

Китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе новой инфекции и мало что сделало для того, чтобы остановить распространение болезни, утверждает генпрокурор штата Эрик Шмитт. Об этом пишет издание «Хилл». В иске от Пекина требуют возместить ущерб от коронавируса. Кроме того, власти штата хотят привлечь Китая к ответственности за предполагаемое сокрытие серьезности пандемии. В Пекине подобные обвинения ранее неоднократно отвергали.