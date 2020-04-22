Газета «Нью-Йорк Таймс» называет заниженным число смертей от коронавируса в западных странах

Издание ссылается на ученых-демографов. По их данным, общее число людей, которые скончались по разным причинам в крупных городах, например, Париже, Нью-Йорке, Стамбуле, в марте этого года в несколько раз превышало прошлогодние показатели. Явное несоответствие данным 2019 года сохраняется даже при вычете из статистики жертв коронавируса. Из этого ученые делают вывод, что заболевшие новой инфекцией были и среди тех, кто, по данным властей, умер по причинам, не связанным с ней. По последним данным, число заразившихся в мире превысило 2,5 миллиона, скончались почти 177 тысяч.
2020-04-22T04:05:00+03:00
2020-04-22T04:18:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2629538-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:05, 22 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…
Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...