В Москве и Подмосковье с этого дня пропуска проверяют в автоматическом режиме

Задействованы камеры видеонаблюдения, турникеты в метро и валидаторы в автобусах. К цифровому пропуску должны быть привязаны номера автомобиля или карт «Тройка», «Стрелка», а также социальных карт. Оплатить проезд другими способами теперь нельзя. Указать дополнительную информацию должны и те, кто до этого мог передвигаться без пропуска, по служебному удостоверению. Мера введена из-за пандемии коронавируса.
2020-04-22T04:05:00+03:00
2020-04-22T04:28:40+03:00
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04:05, 22 апреля 2020
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