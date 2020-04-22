В Москве и Подмосковье с этого дня пропуска проверяют в автоматическом режиме

Задействованы камеры видеонаблюдения, турникеты в метро и валидаторы в автобусах. К цифровому пропуску должны быть привязаны номера автомобиля или карт «Тройка», «Стрелка», а также социальных карт. Оплатить проезд другими способами теперь нельзя. Указать дополнительную информацию должны и те, кто до этого мог передвигаться без пропуска, по служебному удостоверению. Мера введена из-за пандемии коронавируса.