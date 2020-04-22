Биржевые котировки нефти марки Brent накануне упали до уровня 2001 года

Цена по контракту с поставкой в июне в ходе торгов пробила отметку в 18 долларов за баррель, затем поднялась выше 19 долларов. Агентства отмечают, что именно к стоимости североморской нефти привязана цена на российскую нефть, доходы от продажи которой идут в бюджет. Что касается американской нефти марки WTI, цена на которую на днях ушла в область отрицательных значений, то теперь она торгуется на уровне примерно 14 долларов за баррель.