16% россиян столкнулись с серьезным падением доходов

Еще 36% ждут, что ситуация ухудшится через месяц. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного по заказу Центробанка. Как пишет газета «Ведомости», 20% опрошенных, работающих по найму, полностью или частично потеряли доход. 41% предпринимателей и самозанятых пришлось остановить работу, а еще 33% сообщили о сокращении доходов.