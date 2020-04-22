16% россиян столкнулись с серьезным падением доходов

Еще 36% ждут, что ситуация ухудшится через месяц. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного по заказу Центробанка. Как пишет газета «Ведомости», 20% опрошенных, работающих по найму, полностью или частично потеряли доход. 41% предпринимателей и самозанятых пришлось остановить работу, а еще 33% сообщили о сокращении доходов.
2020-04-22T03:05:00+03:00
2020-04-22T03:35:37+03:00
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03:05, 22 апреля 2020
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