США на два месяца приостановят прием мигрантов и выдачу грин-карт

Это объявил сегодня президент Дональд Трамп. Он пояснил, что таким образом хочет сохранить рабочие места для американцев. Тем временем, Сенат США одобрил из-за пандемии коронавируса очередной пакет антикризисных мер на полтриллиона долларов. Большая часть средств пойдет на кредиты малому бизнесу, чтобы люди могли получать зарплату.