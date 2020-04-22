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03:05, 22 апреля 2020

США на два месяца приостановят прием мигрантов и выдачу грин-карт

Это объявил сегодня президент Дональд Трамп. Он пояснил, что таким образом хочет сохранить рабочие места для американцев. Тем временем, Сенат США одобрил из-за пандемии коронавируса очередной пакет антикризисных мер на полтриллиона долларов. Большая часть средств пойдет на кредиты малому бизнесу, чтобы люди могли получать зарплату.



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