Во Владикавказе арестованы 14 участников митинга против режима изоляции

Суд назначил им от 3 до 15 суток в спецприемнике, передает ТАСС. Протестующих признали виновными в неповиновении полиции. Акция прошла в понедельник. Около полутора тысяч человек в центре Владикавказа требовали финансовой помощи гражданам, пострадавшим от эпидемии коронавируса, отмены режима изоляции, а также отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова