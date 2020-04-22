Закрытому на карантин центру рентгенорадиологии Минздрава грозит приостановка деятельности

Направлено в суд административное дело из-за вспышки в московском учреждении коронавирусной инфекции, передает «Интерфакс». За нарушение санитарных норм медицинский центр могут закрыть на три месяца или оштрафовать на сумму от 200 тысяч рублей до полумиллиона. Черемушкинский суд столицы вынесет решение 13 мая.