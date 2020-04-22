Закрытому на карантин центру рентгенорадиологии Минздрава грозит приостановка деятельности

Направлено в суд административное дело из-за вспышки в московском учреждении коронавирусной инфекции, передает «Интерфакс». За нарушение санитарных норм медицинский центр могут закрыть на три месяца или оштрафовать на сумму от 200 тысяч рублей до полумиллиона. Черемушкинский суд столицы вынесет решение 13 мая.
2020-04-22T03:05:00+03:00
2020-04-22T03:27:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2629524-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:05, 22 апреля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…
Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...