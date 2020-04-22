В Москве накануне умерли еще 28 человек с коронавирусом

Самому молодому пациенту было 30 лет, он болел красной волчанкой. Всего с учетом новых случаев в Москве умер 261 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. В столице зафиксировано более половины всех случаев заражения коронавирусом в России — больше 29 тысяч. В рамках борьбы с распространением вируса с конца марта в Москве действует режим изоляции для всех жителей, а с середины апреля – пропускной режим. С этого дня наличие пропуска, который обязателен для поездок на транспорте, будут проверять в автоматическом режиме – с помощью дорожных камер, турникетов метро и валидаторов в автобусах.
2020-04-22T03:05:00+03:00
2020-04-22T03:27:11+03:00
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03:05, 22 апреля 2020
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