В ООН заявили, что из-за коронавируса человечество может столкнуться с голодом библейских масштабов

До конца года число страдающих от нехватки продуктов может вырасти до 265 миллионов человек, что вдвое больше прошлогодней оценки. Такие данные привел исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. По его словам, без помощи мирового сообщества ежедневно от голода будут умирать 300 тысяч человек, и так на протяжении трех месяцев. Речь идет о странах Африки, Ближнего Востока, Азии и Южной Америки.
2020-04-22T02:05:00+03:00
2020-04-22T02:24:22+03:00
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02:05, 22 апреля 2020
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