Канада ждет от Всемирной организации здравоохранения ответа на вопрос о происхождении коронавируса

Это заявил премьер-министр Джастин Трюдо. Он подчеркнул, что его страна увеличит финансирование ВОЗ. Ранее президент США Дональд Трамп распорядился прекратить взносы в бюджет Всемирной организации здравоохранения. Американский лидер обвинил ее в неэффективности.