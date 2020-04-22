Сенат США одобрил пакет экономической помощи бизнесу и системе здравоохранения еще на 500 миллиардов долларов

Документ был принят единогласно. Наибольшая часть средств – 350 миллиардов – пойдет на кредиты малому бизнесу, чтобы людям платили зарплату. Ранее американский Конгресс проголосовал за пакет антикризисных мер из-за пандемии коронавируса на сумму более двух триллионов долларов.