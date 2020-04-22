Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова вызвана на допрос свидетелем по делу о ложной информации о коронавирусе

Об этом изданию «МБХ медиа» сообщил адвокат Сергей Бадамшин, защищающий интересы Романовой. Ранее СК возбудил уголовное дело из-за публикации о том, что 30 заключенных новгородской колонии якобы заразились коронавирусом. Сотрудники фонда ранее сообщили, что информация о колонии была удалена, но, по их словам, о коронавирусе там не было ни слова. Ольга Романова последние годы живет в Германии.