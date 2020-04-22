В Москве с этого дня могут оштрафовать водителей без пропусков по данным дорожных камер

Номер автомобиля должен быть привязан к электронному пропуску, который обязателен для перемещения по столице на транспорте. Нарушителя ждет штраф в 5 тысяч рублей. Жители столицы и Подмосковья, которые пользуются общественным транспортом, должны привязать к пропускам карты «Тройка» и «Стрелка» или социальную карту. Без пропуска турникеты в метро и валидаторы в автобусах не сработают. Привязать номера машины или карт к пропуску необходимо не позже чем за пять часов до первой поездки.
2020-04-22T02:05:00+03:00
2020-04-22T02:18:26+03:00
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02:05, 22 апреля 2020
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